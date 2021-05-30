Пост директора департамента ЖКХ администрации Кургана пустует с марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пост директора департамента ЖКХ администрации Кургана, откуда в марте уволился Александр Гонцов, появился претендент. В кулуарах мэрии обсуждают, что новым руководителем может стать нынешний глава Госжилинспекции региона Анатолий Казаков. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, приближенные к администрации.

«Казакова рассматривают на место главы департамента. Сейчас он занимает руководящий пост в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Курганской области. Его часто видят на выездах губернатора Вадима Шумкова по Кургану. Он очень грамотный специалист и вполне подходит на пост в мэрии», — пояснил инсайдер.

Другой источник, приближенный к сфере коммунального хозяйства, подтвердил, что Казакова рассматривают на эту должность. Еще один инсайдер пояснил, что ранее кресло предлагали одному из руководителей коммерческой компании Кургана. Но он предложение не принял.

В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что информацию не подтверждают, кандидатуру на эту должность не нашли. Получить комментарии Казакова журналистам не удалось. Во время последнего звонка в ГЖИ, там ответили, что Казаков находится в правительстве.

Директор департамента ЖКХ Александр Гонцов в марте ушел в отставку. Ранее действия департамента критиковал губернатор Курганской области Шумков. Глава региона был недоволен работой горадминистрации во время аномальных морозов и штормового ветра. Также Шумков критиковал уборку снега во дворах областного центра. Недовольство губернатора вызывала также ситуация с перемерзанием водных колонок и перебоями в поставках сжиженного газа. Шумков отмечал, что работа систем ЖКХ в Кургане — это основной функционал и ответственность мэрии.