В ГИБДД рассказали, как разыскивают водителей-должников

Только в Москве за 4 месяца 2021 года составили 209 тысяч протоколов на водителей-должников Фото: Илья Московец © URA.RU

Попасться за неуплату штрафа водители могут не только во время остановки автомобиля сотрудниками ДПС. Инспекторы также проверяют водителей во время регистрации автомобиля или повторного экзамена на вождение, рассказали в ведомстве.

«Управление ГИБДД города Москвы напоминает участникам дорожного движения, что проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов производится не только при остановке участника дорожного движения сотрудником дорожно-патрульной службы, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий», — сообщается на официальном сайте Госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что эту работу проводят как сотрудники ГИБДД, так и служба судебных приставов.

По данным Госавтоинспекции, за 4 месяца 2021 года только в Москве было составлено 209 тысяч протоколов в отношении водителей, который не оплатили штрафы. В результате автомобилистам придется заплатить административный штраф в два раза больше предыдущего или отправиться на обязательные работы на срок до пяти часов.

Ранее Минюст РФ предложил автоматически списывать штрафы с банковского счета нарушителя. Предполагается, что суммы будут взыматься после того, как нарушение зафиксируют дорожными фото- и видеокамерами, сообщает «Национальная служба новостей».