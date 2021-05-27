Застройщик из ХМАО ответил на обвинения жителей в обмане

Строительная компания в Нефтеюганске ответила на претензии жителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Строительная компания «Сибпромстрой-Югория» отрицает обязательства по возведению школы и детского сада в 17-м микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО), в чем ее обвиняют горожане. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор застройщика Андрей Сурлевич.

«У нас изначально не было никаких обязательств по возведению на этой территории социальных объектов. Согласно документам, эти обязанности возложены на муниципалитет. С момента освоения территории прошло уже пять лет», — пояснил Сурлевич.

Заместитель главы Нефтеюганска Елена Абрамова в разговоре с URA.RU подтвердила эту информацию. «Сибпромстрой» зашел в этот микрорайон, чтобы достроить дом, который был не завершен предыдущим застройщиком. Строительство школы там не началось потому, что срывались аукционы по возведению этого объекта. На детский сад не разработано даже проектной документации, но мы планируем просить окружные власти, чтобы этот объект получил финансирование в 2022 году, вместо 2029 года. Тогда детсад появится раньше», — сообщила Абрамова.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нефтеюганска обвинили застройщика в обмане. В 17-м микрорайоне появились только жилые дома, без соцобъектов.