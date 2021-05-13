Крупного застройщика в ХМАО обвинили в обмане покупателей

По словам жильцов, застройщик должен был построить детсад и школу, но так и не сделал этого Фото: Илья Московец © URA.RU

Крупного застройщика ГК «Сибпромстрой» обвиняют в обмане жители Нефтеюганска из-за отсутствия детского сада и школы. По их словам, фирма должна была ввести в эксплуатацию учреждения уже в этом году, но стройку так и не начала. Об этом рассказал местный житель в социальных сетях.

«Не начато строительство школы и детского сада, запланированное согласно градостроительному проекту к вводу в эксплуатацию в 2019—2021 году. При продаже квартир в ЖК „Заречный“ 17й мкрн застройщик ГК „Сибпромстрой“ указывал, что в плане на будущий год предусмотрено строительство школы и детского сада. После „круглого стола“ в Департаменте градостроительства стало известно, что Застройщик досрочно расторг договор на строительство школы и детского сада», — написал анонимный пользователь в сообществе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте» (орфография сохранена).

Также пользователь уточнил, что причиной является повышение стоимости строительных материалов, а затраты, выделенные из федерального бюджета на строительство, не индексируются. Кроме того, жильцы утверждают, что рядом с их домом идет незаконная стройка. В ГК «Сибпромстрой» корреспонденту URA.RU пообещали прокомментировать позднее, попросив времени на подготовку. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО крупного застройщика обвиняют в обмане дольщиков. Вместе с риелтором они обманули порядка 40 человек и заработали на них 30 млн рублей.