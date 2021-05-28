Полицейский случайно выстрелил в голову мужчине в Новосибирске

Инспектор ДПС в Новосибирске случайно выстрелил в мужчину при задержании. Пуля попала пострадавшему в висок.
Инцидент произошел 28 мая около 22:00 на трассе «Сибирь». Как сообщили в УМВД по региону, сотрудники ГИБДД устроили на служебной машине погоню за Toyota, водитель которой отказался останавливаться. Иномарка остановилась около придорожной гостиницы, из салона выбежали несколько молодых людей и попытались скрыться. Полицейским удалось задержать одного из них.
«В это время двое из скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление. С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел», — сообщили в пресс-службе УМВД по Новосибирской области.
«Пятый канал» передает, что пуля попала 19-летнему мужчине в висок. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его отвезли в больницу. Его состояние здоровья не уточняется. Двух других правонарушителей силовики доставили в отдел полиции для разбирательства. На сотрудника ГИБДД завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
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