28 мая 2021

Полицейский случайно выстрелил в голову мужчине в Новосибирске

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, пистолет, оружие, кобура, инспектор дпс, полицейский
Сотрудник ДПС выстрелил в висок задержанному Фото:

Инспектор ДПС в Новосибирске случайно выстрелил в мужчину при задержании. Пуля попала пострадавшему в висок.

Инцидент произошел 28 мая около 22:00 на трассе «Сибирь». Как сообщили в УМВД по региону, сотрудники ГИБДД устроили на служебной машине погоню за Toyota, водитель которой отказался останавливаться. Иномарка остановилась около придорожной гостиницы, из салона выбежали несколько молодых людей и попытались скрыться. Полицейским удалось задержать одного из них.

«В это время двое из скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление. С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел», — сообщили в пресс-службе УМВД по Новосибирской области.

«Пятый канал» передает, что пуля попала 19-летнему мужчине в висок. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его отвезли в больницу. Его состояние здоровья не уточняется. Двух других правонарушителей силовики доставили в отдел полиции для разбирательства. На сотрудника ГИБДД завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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