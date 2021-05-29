В соцсетях посмеялись над предложением Кадырова уйти в отставку

Лучше бы глава Чечни не опускался до уровня блогера, уверены пользователи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В социальных сетях отреагировали на предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова уйти в отставку в случае, если его сын проиграет в поединке блогеру Тумсо Абдурахманову. Некоторые сочли предложение Кадырова слишком наигранным, другие — смешным.

Ранее блогер заявил, что из детей главы Чечни никогда не получатся спортсмены, помня недавний скандал, когда рефери присудил победу сыну Адаму, которую многие назвали незаслуженной. На это незамедлительно последовал ответ. «Если тебя один на один побьет тот, кто называет тебя мешком, я напишу заявление и уйду с должности главы республики. Это его мечта и мы совершим его мечту», — приводит слова главы республики MK.RU .

Некоторые комментаторы отсылают решение главы Чечни к поведению предков. Скрин взят из социальной сети Twitter

С предыдущим мнением согласен пользователь с ником Пери Эндрю. Скрин взят из социальной сети Twitter

Читательница Vika убеждена, что победу одержит сын главы Чечни. Скрин взят из социальной сети Twitter

Кое-кто полностью согласен с мнением блогера. Скрин взят из социальной сети Twitter

Пользователь Karma обратил внимание на моральную сторону поведения Кадырова. По его словам, последний ведет себя не по-взрослому, и это неприемлемо для чеченского лидера. Однако и блогер виновен в том, что оскорбляет детей. Скрин взят из социальной сети Twitter

Роман Обухов уверен в победе Кадырова. С его слов, тот в любой ситуации останется в выигрыше. Скрин взят из группы NR в социальной сети «ВКонтакте»

Большинство считает, что блогер — просто тролль, и советует Кадырову не опускаться до его уровня. Скрин взят из группы NR в социальной сети «ВКонтакте»