В соцсетях посмеялись над предложением Кадырова уйти в отставку

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Лучше бы глава Чечни не опускался до уровня блогера, уверены пользователи Фото:

В социальных сетях отреагировали на предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова уйти в отставку в случае, если его сын проиграет в поединке блогеру Тумсо Абдурахманову. Некоторые сочли предложение Кадырова слишком наигранным, другие — смешным.

Ранее блогер заявил, что из детей главы Чечни никогда не получатся спортсмены, помня недавний скандал, когда рефери присудил победу сыну Адаму, которую многие назвали незаслуженной. На это незамедлительно последовал ответ. «Если тебя один на один побьет тот, кто называет тебя мешком, я напишу заявление и уйду с должности главы республики. Это его мечта и мы совершим его мечту», — приводит слова главы республики MK.RU.

Некоторые комментаторы отсылают решение главы Чечни к поведению предков.
С предыдущим мнением согласен пользователь с ником Пери Эндрю.
Читательница Vika убеждена, что победу одержит сын главы Чечни.
Кое-кто полностью согласен с мнением блогера.
Пользователь Karma обратил внимание на моральную сторону поведения Кадырова. По его словам, последний ведет себя не по-взрослому, и это неприемлемо для чеченского лидера. Однако и блогер виновен в том, что оскорбляет детей.
Роман Обухов уверен в победе Кадырова. С его слов, тот в любой ситуации останется в выигрыше.
Большинство считает, что блогер — просто тролль, и советует Кадырову не опускаться до его уровня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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