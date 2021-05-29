29 мая 2021
28 мая 2021
27 мая 2021

В ХМАО КамАЗ столкнулся с поездом. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель грузовика попал в реанимацию Фото:

В ХМАО КамАЗ столкнулся с поездом. Водитель грузовика в реанимации, сообщает управление ГО и ЧС по Нижневартовску.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 30 мая на 209-м км автодороги в сторону озера Мыхпай. Очевидцы происшествия утверждают, что КамАЗ, подъехав к железной дороге, остановился у стоп-линии, однако машина внезапно начала движение и врезалась в состав. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в ДТП на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск по вине жителя ХМАО погибли трое тюменцев. LADA XRAY, за рулем которой был житель Лянтора, при обгоне выехала на встречную полосу. Ехавшая по встречной полосе Toyota, пытаясь избежать столкновения, выехала на обочину, а потом врезалась в еще одну легковушку и фуру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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