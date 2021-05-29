Водитель грузовика попал в реанимацию Фото: управление ГО и ЧС по Нижневартовску

В ХМАО КамАЗ столкнулся с поездом. Водитель грузовика в реанимации, сообщает управление ГО и ЧС по Нижневартовску.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 30 мая на 209-м км автодороги в сторону озера Мыхпай. Очевидцы происшествия утверждают, что КамАЗ, подъехав к железной дороге, остановился у стоп-линии, однако машина внезапно начала движение и врезалась в состав. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в ДТП на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск по вине жителя ХМАО погибли трое тюменцев. LADA XRAY, за рулем которой был житель Лянтора, при обгоне выехала на встречную полосу. Ехавшая по встречной полосе Toyota, пытаясь избежать столкновения, выехала на обочину, а потом врезалась в еще одну легковушку и фуру.