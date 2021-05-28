Семья из Тюмени погибла на трассе по вине жителя ХМАО

Виновник аварии пытался уехать, но его остановила фура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авария на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в которой накануне погибли трое тюменцев, произошла из-за жителя ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«По предварительным данным, LADA XRAY при обгоне выехала на встречную полосу. За рулем был житель города Лянтор (ХМАО). Пытаясь избежать столкновения, ехавшая по встречной полосе Toyota выехала на обочину. Оттуда авто выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение со второй Toyota и фурой», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

В аварии погибли трое тюменцев: 25-летний мужчина, 26-летняя женщина и их двухгодовалая дочь. При этом водитель, создавший аварийную ситуацию, продолжил движение. Его догнал и прижал к обочине дальнобойщик — житель Нижневартовска. После виновник вернулся на место ДТП.