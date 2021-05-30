Для въезда в Грецию подойдет справка о перенесенной коронавирусной инфекции Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Греческие власти разрешили россиянам приезжать на территорию страны до 7 июня. Однако при себе отдыхающие должны иметь либо свидетельство о вакцинации от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест. Такая информация содержится в правительственном вестнике Греции.

«[Решение] будет действовать с 31 мая до 06:00 7 июня», — приводит сообщение ТАСС. Туристы могут прибыть в Грецию авиосообщением, водным путем либо через контрольно-пропускные пункты на сухопутных границах. Дополнительно сообщается, что для отдыха на этой территории также подойдет справка о перенесенной коронавирусной инфекции и наличии антител, пишут Nation News. Греция одобряет российскую вакцину «Спутник V», и проблем у русских туристов со въездом при наличии прививочного сертификата не будет, дополняет « Царьград» .

Греция открыла свой туристический рынок для зарубежных туристов с 14 мая. Власти страны разрешили гражданам перемещаться между регионами. При этом в стране продолжает действовать масочный режим на улице и в закрытых помещениях, а также комендантский час, уточняет телеканал 360.