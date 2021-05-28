Названы лидеры праймериз «Единой России» в Госдуму от ЯНАО

Вице-спикер заксобрания ЯНАО Алексей Ситников получил наибольшую поддержку ямальцев в ходе праймериз ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Единая Россия» раскрыла официальные результаты предварительного голосования по определению кандидатов на выборы в Государственную думу РФ и Тюменскую областную думу от ЯНАО. Данные были опубликованы 31 мая на официальном сайте праймериз.

По результатам предварительного голосования, прошедшего на территории ЯНАО, наибольшее число голосов при определении кандидатов в Госдуму по единому списку получил вице-спикер окружного заксобрания Алексей Ситников — 45 910 голосов. По Ямало-Ненецкому одномандатному округу абсолютным лидером стал директор окружного государственно-правового департамента Дмитрий Погорелый — за него свои голоса отдали 37 766 ямальцев.

Все выдвиженцы на праймериз существенно отстают от лидеров. Так, в партийном списке следующая за Алексеем Ситниковым Галина Косыгина получила 17,5 тысяч голосов, по единому избирательному округу второй результат у Евгения Забары — 18,9 тысяч голосов.

Предварительное голосование по определению кандидатов в Госдуму прошло на минувшей неделе в комбинированной форме. Жители региона в течение недели могли проголосовать в электронной форме, а 30 мая — очно, на 42 счетных участках.

Скрин: сайт праймериз «Единой России»

Скрин: сайт праймериз «Единой России»