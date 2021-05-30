Управляющая компания в Ханты-Мансийске ответила на претензии жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Управляющая компания «Чистый дом» в Ханты-Мансийске отрицает регулярные потопы и прорыв труб с горячей водой, в чем ее обвиняют жильцы многоквартирного дома. Об этом URA.RU рассказал заместитель генерального директора компании Павел Булатов.

«Работниками проводились ремонтные работы, которые невозможно провести без опорожнения систем, в связи с чем и был произведен слив воды в коллектор подвального помещения. Таким образом, утверждения жильцов на регулярные потопы являются несостоятельными», — сказано в ответе Булатова.

По информации службы жилищного и строительного надзора ХМАО, результаты проверки показали, что нарушений в деятельности УК выявлено не было. «По результатам проверки ООО „Чистый дом“ нарушений правил предоставления коммунальных услуг собственникам в многоквартирных домах и жилых домов, и норм технической эксплуатации жилищного фонда, не выявлено», — сказано в документе.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО жители жалуются на произвол коммунальщиков. Тогда жильцы многоквартирника в Ханты-Мансийске, который находится на обслуживании УК «Чистый Дом», пожаловались на постоянные потопы и прорыв труб с горячей водой.