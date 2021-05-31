Учитель заявила в полицию из-за ученика, не спевшего «Катюшу»

Родители вымогали у учительницы 300 тысяч рублей на лечение сына от психологической травмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Одинцово (Московская область) учитель музыки одной из школ заявила в полицию на родителей ученика четвертого класса, который отказался петь на уроке песню «Катюша». Родители вымогали у нее 300 тысяч рублей якобы на лечение сына от психологической травмы, полученной во время урока.

В преддверии 9 Мая преподаватель разучивала с классом песню «Катюша», большинство учеников выполняли указания учителя, однако группа детей начала нарушать порядок. «Я спросила, что я должна сделать, чтобы они успокоились и дали мне спокойно продолжить урок: может, в них стоит что-то кинуть? Эффекта не было, тогда я взяла балетку и бросила ее в середину стены, метрах в 2,5 от пола. Я не целилась в детей и кидала специально подальше от них, чтобы не попасть», — приводит портал «Ридус» слова учительницы. Спустя некоторое время женщина принесла извинения и признала свой поступок непедагогичным.

Однако родители одного из учеников, устроивших саботаж, заявили, что их сын испытал сильную психологическую травму во время урока и теперь лечится у психиатров. Они потребовали от женщины 300 тысяч рублей якобы на лечение мальчика, иначе родители грозили «испортить ей репутацию и добиться увольнения». «Родители утверждали, что их сыну необходимо лечение в Лапино, что он боится идти в школу. Но как только разговор зашел о деньгах, им было достаточно того, чтобы я просто с ним поговорила», — рассказывает преподавательница музыки.

В ответ на угрозы женщина подала заявление в полицию на родителей ученика, приложив аудиозапись разговора. В полиции начали проверку, учителя из школы не уволили. Также сообщается, что родители других школьников вступились за преподавателя. «Нам эта учительница нравится, мы вместе с детьми во время карантина за ее уроками наблюдали, она очень интересно преподает», — цитирует портал одну из родительниц.

Администрация школы предложила родителям пострадавшего ребенка воспользоваться услугами штатного психолога. Педагог на ребенка зла не держит и считает, что дети транслируют те ценности, которые в них заложили в семье.