В минприроды Пермского края произошла громкая отставка

Дирекция, которой руководила Екатерина Овчинникова, отвечала за 36 ООПТ Фото: Сергей Шадрин

Директор государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Дирекция ООПТ Пермского края» Екатерина Овчинникова уволилась по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении 31 мая на сайте краевого минприроды. Отставка Овчинниковой с поста ГБУ, подведомственного министерству, была вынужденной, после проверки со стороны прокуратуры.

«В начале мая прокурор Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры по результатам ненадлежащей организации работы в ГБУ „Дирекция ООПТ Пермского края“ внес представление его директору. По ее результатам Екатерина Овчинникова написала заявление на увольнение по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Контракт Овчинниковой на посту руководителя ГБУ истекал 16 июля, но последним рабочим днем на этой должности стало 28 мая. В сообщении также указано, что министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края Дмитрий Беланович и заместитель председателя правительства-министр территориального развития края Александр Борисов ранее делали замечания в адрес Овчинниковой.

Претензии были связаны с «медлительностью в развитии приоритетных направлений деятельности». Дирекция ООПТ (особо охраняемые природные территории) Пермского края управляет 36 территориями. В их число входит природный парк «Пермский».