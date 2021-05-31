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На Челябинскую область надвигаются грозы и заморозки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
Грозы придут в Челябинскую область в ночь на среду Фото:

В ночь с 1 на 2 июня в Челябинской области похолодает до -2 градусов. Также в регионе на несколько дней установится дождливая погода. Об этом сообщается прогнозе челябинского Гидрометцентра.

Дожди в западных районах области, согласно прогнозу, начнутся уже днем 1 июня. Столбик термометра будет колебаться в пределах от 15 до 24 градусов, ветер будет дуть порывами до 14 метров в секунду.

В два последующих дня — 2 и 3 июня — уже по всей Челябинской области обещают дожди и грозы. Температура будет держаться в пределах 18-24 градусов, на юге поднимаясь до 28 градусов. Ветреная погода сохранится: северо-восточный ветер будет достигать 13 метров в секунду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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