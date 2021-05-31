Грозы придут в Челябинскую область в ночь на среду Фото: Илья Московец © URA.RU

В ночь с 1 на 2 июня в Челябинской области похолодает до -2 градусов. Также в регионе на несколько дней установится дождливая погода. Об этом сообщается прогнозе челябинского Гидрометцентра.

Дожди в западных районах области, согласно прогнозу, начнутся уже днем 1 июня. Столбик термометра будет колебаться в пределах от 15 до 24 градусов, ветер будет дуть порывами до 14 метров в секунду.

В два последующих дня — 2 и 3 июня — уже по всей Челябинской области обещают дожди и грозы. Температура будет держаться в пределах 18-24 градусов, на юге поднимаясь до 28 градусов. Ветреная погода сохранится: северо-восточный ветер будет достигать 13 метров в секунду.

Скрин: официальный сайт челябинского гидрометцентра