Глава МЧС ХМАО зарабатывает меньше своего подчиненного

Начальник Главного управления МЧС по ХМАО Петр Кугуй отчитался о доходах за 2020 год Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Начальник ГУ МЧС по ХМАО Петр Кугуй заработал 3,3 млн рублей по итогам 2020 года. При этом его заместитель Святослав Реглис заработал больше — 3,5 млн рублей. Декларация о доходах руководителя окружного ГУ МЧС размещена на сайте МЧС России.

«Общая сумма декларированного годового дохода (Петра Кугуй) за 2020 год составила 3 млн 301 тысяча рублей», — сказано в декларации. В собственности у главы МЧС, как и в прошлом году, участок и жилой дом. Также в пользовании находится служебная квартира. В гараже автомобиль Тойота Камри.

При этом годом ранее его заработок составил 2,5 млн рублей. По итогам 2020 года доход супруги снизился в 16 раз и составил 22 тысячи рублей. Годом ранее она заработала 351 тысячу рублей. В собственности женщина не имеет автомобилей

Ранее URA.RU писало, что назван самый богатый спасатель из ХМАО. Им стал заместитель начальника ГУ МЧС по ХМАО Святослав Реглис, заработавший 3,5 млн рублей.