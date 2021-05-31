В ХМАО назвали самого богатого спасателя

Управление МЧС в ХМАО отчиталось о доходах за 2020 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель начальника ГУ МЧС по ХМАО Святослав Реглис заработал больше остальных заместителей. Его доход составил 3,5 млн по итогам 2020 года. Декларация о доходах руководства окружного ГУ МЧС размещена на сайте ведомства.

«Декларированный годовой доход (Святослава Реглиса) составил 3 млн 491 тысяч рублей», — сказано в декларации. Годом ранее он заработал на 1,1 млн меньше, тогда его доход составил 2,3 млн рублей. В собственности у Реглиса квартира и парковочное место. А также автомобиль Toyota Venza и мотоцикл Honda VT 750.

Меньше остальных по итогам 2020 года заработал замначальника ГУ Андрей Евстигнеев. Его доход составил 1,9 млн. В собственности у Евстигнеева жилой дом и участок. В гараже — Hyundai Santa Fe.

При этом сведения о доходах начальника ГУ МЧС России по ХМАО Петра Кугуй еще не опубликованы. «Он уже отчитался о доходах и в скором времени его сведения будут размещены на сайте ведомства», — сказали в пресс-службе МЧС.

Ранее URA.RU писало, что глава МЧС за год работы в ХМАО получил повышение. Начальнику главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Петру Кугую присвоят воинское звание «генерал-майор». Ему для этого хватило всего 13 месяцев работы в ХМАО.