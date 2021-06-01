Минздрав России разработал правила работы вытрезвителей

Нетрезвых граждан будут отправлять в вытрезвители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство здравоохранения разработало правила работы вытрезвителей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает помещать в вытрезвители лиц в состоянии опьянения, которые находятся в общественных местах и не могут самостоятельно передвигаться. А также тех, кто представляет угрозу для граждан или способен нанести ущерб имуществу. В этом случае пьяных будут забирать по письменному заявлению людей, совместно проживающими с ними, передает «Парламентская газета».

В документе отмечается, что нетрезвым гражданам обеспечат «естественное вытрезвление», отдельное спальное место, выдадут временную одежду, необходимые санитарные принадлежности. Кроме того, при необходимости им окажут психологическую и социально-правовую помощь, доврачебную помощь, а также посодействуют в трудоустройстве.

Находится в сцепорганизации россияне смогут не более 24 часов. Однако уточняется, что в вытрезвители не будут помещать несовершеннолетних, беременных, лиц с признаками инвалидности, агрессивных, а также нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи и тех, у кого при себе будет оружие или наркотики.

Ранее президент России Владимир Путин подписал также закон, дающий регионам право создавать платные вытрезвители. До этого некоторые регионы открывали такие учреждения по собственной инициативе. Сейчас норма закреплена на федеральном уровне. Также российские полицейские получили полномочия доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители принудительно. Поправка в закон «О полиции» вступает в силу 11 января с момента публикации в прессе.