29 декабря 2020

Путин официально разрешил полиции доставлять людей в вытрезвители

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал закон о возрождении системы вытрезвителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал законы, которые дают право регионам создавать платные вытрезвители, а полицейским — доставлять туда граждан. Соответствующие документы вступают в силу с 1 января.

«[Закон] предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Правила организации деятельности вытрезвителей будет определять правительство России.

Также глава государства подписал закон, наделяющий сотрудников полиции доставлять россиян в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители. Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко ранее говорил, что стоимость ночи в этом учреждении составит в среднем 1,5 тысячи рублей. В каждом регионе цены на услуги заведений могут отличаться.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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