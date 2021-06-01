01 июня 2021

Регионы РФ получат новые полномочия

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Субъекты федерации смогут финансировать высшие учебные заведения Фото:

В Государственную думу внесен законопроект, согласно которому регионы России смогут развивать инфраструктуру федеральных вузов и научных организаций. Информация об этом содержится на официальном сайте правительства РФ.

«Законы „О науке и государственной научно-технической политике“ и „Об образовании в РФ“ наделяют регионы правом напрямую финансировать программы развития вузов независимо от ведомственной принадлежности, а также участвовать в формировании их учебной, производственной и социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении. Также регионы смогут поддерживать научные исследования и экспериментальные разработки высших учебных заведений.

Цель поправок — повысить эффективность взаимодействия субъектов Федерации с федеральными учреждениями. Законопроект также одобрен на заседании правительства.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что из-за низкого качества школьного образования в России ухудшается уровень подготовки в вузах, дополняет «Национальная служба новостей». Из-за этой проблемы число профессионалов в РФ сокращается. Кроме того, как пишет агентство Nation News, причина этого — в отсутствии идеологии на школьных занятиях. По мнению академика, нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя, чем должны заниматься университеты и РАН, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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