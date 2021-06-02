Курганские власти будут сотрудничать с пермским провайдером. Фото

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Научно-технический совет корпорации
Соглашение с компанией подписал замгубернатора Владимир Архипов (архивное фото) Фото:

Правительство Курганской области подписало соглашение о сотрудничестве с АО «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru»). По данным пресс-службы областного правительства, компания поможет местным властям в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

«В первый день работы Петербургского международного экономического форума, 2 июня, подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Курганской области и АО „ЭР-Телеком Холдинг“ („Дом.ru“)», — рассказали в пресс-службе. Документ подписали замгубернатора Владимир Архипов и президент акционерного общества Андрей Кузяев.

По словам Архипова, стороны обсудили возможность развития интеллектуальных систем городского освещения и транспорта, умного и цифрового ЖКХ, систем мониторинга и управления. В пресс-службе добавили, что на форуме замгубернатора также встретился с гендиректором G2R Logistics Рушаном Гиниятовым. Эта компания помогает наладить торговые отношения с Китаем.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» создано в Перми. Ранее URA.RU сообщало, что пермский олигарх Андрей Кузяев входит в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивалось в 850 млн долларов.

Момент подписания соглашения
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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