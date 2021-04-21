Forbes узнал, на сколько пермские олигархи разбогатели за год

Доход богатейших пермских бизнесменов за год вырос Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермские олигархи Дмитрий Рыболовлев и Андрей Кузяев улучшили свои позиции в рейтинге Forbes. За год их состояние в совокупности увеличилось на 400 млн долларов. Рейтинг 200 богатейших бизнесменов России за 2021 год опубликован на сайте издания.

Так, президент ФК «Монако», экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев за год увеличил свой доход на 100 млн долларов. Несмотря на это, он занял лишь 27-ю строчку рейтинга, тогда как год назад входил в пятерку богатейших людей страны. Сейчас состояние Рыболовлева оценивается в 6,7 млрд долларов. Состояние его бывшей супруги Елены Рыболовлевой за год не изменилось и составляет 600 млн долларов. Она расположилась на 191-й строке рейтинга.

Президент холдинга «Эр-Телеком» Андрей Кузяев улучшил позиции в списке Forbes сразу на 40 пунктов. Теперь его состояние оценивается в 850 млн долларов (год назад состояние 550 млн долларов).

Еще два бизнесмена из ТОП-200 не являются пермяками, но имеют к Пермскому краю прямое отношение. Речь идет о председателе совета директоров ОХК «Уралхим» Дмитрии Мазепине и бывшем совладельце соликамского «Сильвинита» Петре Кондрашеве. Кондрашев занял 86-ю строчку рейтинга с состоянием 1,6 млрд долларов (+100 млн долларов за год), а Мазепин оказался на 150-м месте. Состояние «калийного» миллиардера оценивается в 800 млн долларов.