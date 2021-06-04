Журналисты узнали первые детали о будущих новинках Apple

Впервые за шесть лет Apple обновит дизайн iPad mini Фото: Анна Майорова © URA.RU

Американская компания Apple разрабатывает iPad Pro c беспроводной зарядкой и планирует впервые за шесть лет изменить дизайн iPad mini. Выпуск новинок ожидается в 2021 и 2022 году.

«Основное изменение в iPad Pro — это переход на стеклянную заднюю панель с нынешнего алюминиевого корпуса. Обновленный iPad mini будет иметь более узкие границы экрана. Также тестируется удаление кнопки „Домой“», — цитирует Bloomberg осведомленные источники.

Переход на стеклянную панель с алюминиевого корпуса позволит Apple выпустить первый iPad с беспроводной зарядкой. В iPhone эта функция появилась в 2017 году. К концу этого года Apple также планирует выпустить более тонкую версию обычного iPad, ориентированного на студентов.

В рамках разработки нового iPad Pro Apple тестирует так называемую «обратную беспроводную зарядку». С ее помощью можно зарядить iPhone или другие гаджеты, просто положив их на заднюю панель планшета. Ранее компания пробовала внедрить такую функцию в iPhone для подзарядки AirPods и Apple Watch.

По информации источников, Apple ищет замену беспроводному зарядному устройству AirPower, зарядный коврик должен был одновременно питать iPhone, Apple Watch и AirPods. Компания сообщила о работе над этим устройством, но позднее отказалась от его выпуска.

Ранее стало известно, что Apple работает над моделью «складного» iPhone с гибким дисплеем. Дизайн новой модели похож на iPhone 12 Pro Max, с небольшим дисплеем, похожим на Samsung Galaxy Z Flip, но более крупный по размеру. Предполагаемая цена нового гаджета — 100 тысяч рублей, сообщает «Утро.ру»