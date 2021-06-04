По словам страховщиков, процедуру техосмотра «доведут до ума» Фото: Александр Константинов © URA.RU

Минтранс подготовил новые требования к процедуре техосмотра. Страховщики считают, что благодаря новым правилам в стране удастся исключить махинации с фотошопом и избавиться от очередей. Однако автоэксперты предсказывают новый коллапс системы.

«До 1 октября планируется все эти новые правила ввести и довести техосмотр до ума. Разрабатываются также более лояльные требования к технической базе. Очередей по осени быть не должно благодаря отсрочке на шесть месяцев. У тех водителей, чьи диагностические карты заканчиваются в период с 1 февраля по 1 октября 2021 года, есть отсрочка на полгода с даты окончания», — цитирует Евремова РБК.

Так, согласно новым правилам, с 1 октября для прохождения техосмотра необходимо будет сделать фотографию эксперта на фоне автомобиля и его госномера. По словам Евремова, подделать такой снимок очень сложно. И если кто-то решится на это, то такая накладка будет видна, а это уже попадает под статью о подделке документов. Эксперт напомнил, что она предусматривает уголовное наказание.

При этом глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что новая система техосмотра не сможет полноценно запуститься в октябре. «Это полный бардак. В октябре мы придем к тому, что новых пунктов нет и нужно что-то придумывать с пролонгированием отсрочки. Но отмены техосмотра точно не будет. Это невозможно в силу Женевской конвенции, а также Техрегламента таможенного союза», — заявил он.

В 2021 году для автомобилистов ввели множество новых норм и правил. Так, покупка диагностической карты стала невозможной, так как она теперь оформляется электронно в ЕАИСТО, пишет RT. Сам техосмотр при этом необходимо снимать на камеру.