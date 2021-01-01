01 января 2021

Какие изменения ждут автомобилистов в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Техосмотр в 2021 станет жестче Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В 2021 году для автомобилистов вводится множество новых норм и правил. Многие из нововведений усложнят жизнь водителей, сообщают СМИ.

«Появятся новые штрафы. Но обжаловать их можно будет в электронном виде. Техосмотр все-таки придется проходить с визитом на пункт ТО», — пишет «Российская газета».

  • Во-первых, покупка диагностической карты станет невозможной. Она будет оформляться электронно в ЕАИСТО., Кроме того, техосмотр придется снимать на камеру. Правда, только несколько фото с обозначением координат места съемки. На снимке должно быть видно номера спереди. Сзади нужно будет снять цвет, марку и модель машины. Фото делается перед диагностикой и после. За не пройденный техосмотр положены штрафы.
  • Во-вторых, долг за проезд по платным дорогам будет караться штрафом. Фиксировать нарушителей будут комплексы фотовидеофиксации. Заплатить можно в течение пяти дней после поездки и даже до проезда по платной дороге. Штраф аннулируют, если водитель оплатит проезд в течение 20 дней после его прихода. Оплата самого штрафа не будет освобождать от долга за проезд по платной дороге.
  • Сдача «площадки» исчезнет из экзаменов на права. Теперь будущие водители легковушек будут показывать те же навыки в реальных условиях. Для них составят перечень дорог для проведения экзаменов, который будет неизвестен сдающему. В экзамен обязательно войдет проверка навыка двигаться по дороге с максимально разрешенной скоростью.

Есть среди изменений 2021 года и плюсы. Порядок медосвидетельствования водителей решили не менять еще год. В этом году не нужно сдавать мочу и кровь, чтобы узнать, есть ли там психоактивные вещества или маркеры, показывающие, что человек регулярно выпивает. Такие анализы сильно усложнили бы медосвидетельствование, сделали его дольше и дороже.

Также среди положительных моментов — возможность с 1 сентября в электронном виде обжаловать штрафы, которые выдавались на основе данных автоматических комплексов фотовидеофиксации. Жалобу можно будет подать на сайте Госуслуг.

Ранее в Госдуме одобрили новое наказание для водителей. Оно будет уголовным. Рынок подержанных машин в России вырос более чем на 10% в 2020 году, пишет RT. При этом число угоняемых авто в недорогом ценовом сегменте увеличилось, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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