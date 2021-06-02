Даня Милохин заставил Собчак лечь на пол на экономическом форуме. Видео

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Public talk с Ксенией Собчак. Екатеринбург, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак снялась в ролике Дани Милохина Фото:

Телеведущая Ксения Собчак снялась в ролике для TikTok блогера Дани Милохина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Шоумен во время съемки видео заставил журналистку и других участников сессии лечь на пол.

После общения с участниками одной из лекций Милохин объявил, что хочет снять видео для TikTok. Поучаствовать в его создании вызвалась Собчак. «Я дожила до того момента, когда на экономическом форуме появился Даня Милохин. Будущее здесь», — отметила журналистка.

Блогер сначала поставил участников сессии в ряд, а затем приказал им лечь на пол. Сам Милохин лег на стол. «Стоять. Всем стоять. <…> Теперь все ложитесь на землю. Блин, это круто!» — заявил блогер во время съемки видео. Идею своего ролика молодой человек не объяснил.

Собчак и Милохин уже не первый раз снимаются вместе в видео для TikTok. Ранее журналистка танцевала в окружении блогеров DreamTeamHouse.

Однако не все российские звезды лояльны к молодому тиктокеру. Например, певица Лолита назвала Милохина тупым, пишет Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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