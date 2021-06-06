Певица исполнит одну из ключевых ролей в постановке «Чудесный грузин» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица и бывшая телеведущая скандального ТВ-шоу «Дом-2» Ольга Бузова попробует себя в роли актрисы театра. В новом спектакле «Чудесный грузин», рассказывающем про жизнь молодого Иосифа Сталина, она сыграет шпионку, спасшую ему жизнь. Об этом рассказал художественный руководитель МХАТ имени Горького, режиссер постановки Эдуард Бояков.

«Бузова сыграет Беллу Шанталь — певицу кабаре и корпоративов. Такая смешная, вызывающая у всех усмешку. Она спасает Сталина. И возникает некое чувство, что эта смешная Белла — не такая уж смешная. Как русские юродивые», — пояснил он в интервью «Комсомольской правде». Режиссер подчеркнул, что его идея — показать «героя нашего времени», человека, который может, не обладая особыми способностями, стать популярным в эпоху массмедиа, дополняет агентство Nation News.

Бояков отметил, что роль подходит Бузовой, ведь она переживает примерно такое же состояние. «Это — ключ к внутреннему состоянию Бузовой: она, как реальный персонаж, сама готова к трансформации и преображению», — уточнил режиссер.

Сама Ольга Бузова отреагировала на новость со свойственной ей эмоциональностью. «Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького. Пишу сейчас этот текст и плачу от счастья», — написала она на своей странице в Instagram. Бузова отметила, что невероятно счастлива, что репетирует вместе с легендами театра главную премьеру сезона, приводит ее слова сайт MK.RU .

На портале госзакупок уже появилась информация о сумме гонорара, который получит телеведущая за роль Шанталь. «Оплата фактически оказанных услуг исполнителем производится театром из расчета: 212 тысяч 766 рублей за репетиционный период. 234 тысячи 044 рубля — два премьерных спектакля», — говорится в договоре между исполнительницей и организацией. Таким образом, Бузовой за все время репетиций и выступлений заплатят 446 тысяч 810 рублей.