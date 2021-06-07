В МИД РФ заявили, что санкции против России будут всегда

МИД РФ заявил, что санкции в сторону России введены навечно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, введенные против России, никогда не будут сняты. Стране нужно быть готовой к их новой волне. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Санкции против России — это навсегда: надо быть реалистами. России надо готовиться к новым санкциям против нее — уже развернута серьезная работа», — заявил Панкин. Об этом он сказал на заседании Госдумы, прямая трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента РФ.

Ранее США сообщили, что не будут вводить санкции против оператора проекта «Северный поток — 2» (газопровод из РФ в Германию). Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое удивление решением США снять санкции. Он отметил, что это решение не направлено на поддержку Украины, пишет RT.