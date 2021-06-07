Соловьев: Зеленский отчаялся получить помощь от США

Президент Украины Владимир Зеленский отчаялся получить помощь Вашингтона. Так российский телеведущий политических шоу Владимир Соловьев отреагировал на удивление украинского лидера на решение США по санкциям против «Северного потока — 2».
Ранее в Вашингтоне сообщили, что не будут вводить санкции против оператора проекта «Северный поток — 2» (газопровод из РФ в Германию). В интервью изданию Axios Зеленский заявил, что подобные решения ослабляют уверенность Киева в однозначной поддержке США, пишет «Национальная служба новостей». При этом, как пишет
Также Зеленский выразил надежду встретиться с Байденом лично до его саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. А также заявил о готовности вступить в НАТО. «Это уже отчаяние», — ответил на признания Зеленского журналист Соловьев в своем telegram-канале.
Ранее глава Украины заявлял, что просил Байдена усилить военную мощь в Черном море на границе с Россией. По мнению Зеленского, со стороны Москвы существует угроза.
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