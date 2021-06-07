Перепись населения России перенесли на осень

Перепись населения перенесена на октябрь 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин утвердил перенос переписи населения на октябрь 2021 года. Об это сообщается на сайте президента РФ.

«Правительству Российской Федерации проработать вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года, включая необходимое информирование населения», — сообщается на сайте. Перенос будет осуществляться совместно с МВД, МЧС, Минобороны, Минюстом, СВР и ФСБ России, Росгвардией, ФСО России, Росархивом и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Срок выполнения до 1 июля 2021 года.

Ранее Владимир Путин поручил правительству страны совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) до 1 сентября 2021 года провести анализ нормативно-правовых актов. А также внести необходимые изменения для удобства при получении россиянами социальных услуг, пишет «Национальная служба новостей».