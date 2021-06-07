Банкир призвал отказаться от ипотеки с плавающими ставками в РФ

Ипотека с плавающей ставкой не подходит для России. Причина состоит в том, что ключевая ставка в стране более волатильна, чем в европейских государствах. Об этом заявил глава Росбанка Илья Поляков.
«Мы считаем, учитывая волатильность ключевой ставки в России по сравнению с другими европейскими странами, все-таки ипотека с плавающей ставкой не очень хорошая идея», — цитирует Полякова РИА «Новости».
Отмечается, что за последний год в РФ менялась пять раз. Сейчас она составляет 5%. По мнению Полякова, ввести ипотеку с плавающей ставкой можно будет, когда экономика страны станет более стабильной. Он отметил, что Росбанк выдавал такой вид ипотеки до 2015 года, однако сейчас выдача закрыта. «Мы будем придерживаться своей консервативной позиции и продолжим кредитовать по фиксированной ставке», — заключил Поляков.
На Петербургском международной экономическом форуме президент РФ Владимир Путин продлил программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года во всех регионах страны. При этом размер ставки повысится с 6,5% до 7%, а предельный размер кредита сократится до трех миллионов рублей. Сейчас по программе первичное жилье в Москве и Санкт-Петербурге можно купить не более, чем за 12 миллионов рублей, в регионах — до шести миллионов рублей.
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