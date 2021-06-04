Путин продлил действие льготной ипотеки

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин отметил, что ставка льготной ипотеки теперь будет составлять 7% годовых Фото:

Программа льготной ипотеки в России продлевается до 1 июля 2022 года. Ставка составит 7%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Программа льготной ипотеки продлится до 1 июля 2022 года», — сказал Путин в ходе трансляции телеканала «Россия 24». Программа будет продлена для всех регионов, ставка составит 7%.

Предельный размер кредита по программе составит три миллиона рублей. Также действие льготной ипотеки будет распространяться на семьи с одним ребенком. Условие — рождение первенца после 1 января 2018 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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