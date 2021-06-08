Россиянка выбросила щенка с шестого этажа

Женщина сбросила собаку с балкона шестого этажа (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жительница города Партизанск Приморского края сбросила щенка с балкона шестого этажа. Собака умерла от полученных травм. Об этом сообщает МВД Приморья.

«Свидетелями инцидента стали две студентки медицинского колледжа, проходившие мимо дома №17 на улице Ленинская. Девушки услышали крик, и, посмотрев вверх, увидели на балконе женщину, у которой в руках была небольшая собака светло-серого окраса. В следующее мгновение женщина выбросила животное», — сообщает пресс-служба МВД региона. Собака умерла от полученных травм, очевидцы вызвали полицию.

В ходе проверки выяснилось, что инциденту предшествовало распитие спиртного. Сожитель хозяйки собаки потребовал, чтобы она выставила щенка на балкон. Вместо этого женщина предложила выбросить пса. Об этом она сама сообщила полицейским. После завершения проверки силовики примут решение о возбуждении уголовного дела. Женщине грозит до трех лет лишения свободы по статье «Жестокое обращение с животными».

Ранее в мае тюменский суд вынес приговор женщине, которая убила собаку на глазах у свидетелей. Ей назначили 320 часов обязательных работ.