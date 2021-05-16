Тюменку наказали за убийство щенка

В суде женщина признала свою вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени суд приговорил женщину, убившую собаку на глазах у свидетелей, к 320 часам обязательных работ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Вынесен приговор в отношении 31-летней жительницы Тюмени. Она признана виновной в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Подсудимая признала вину. Ей назначено 320 часов обязательных работ», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. По вменяемой статье женщина могла получить до трех лет лишения свободы.

Преступление произошло 7 марта. Женщина поссорилась со своим сожителем и решила убить его щенка. Преступление она совершила при свидетелях. Они попытались спасти животное, но безуспешно.

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