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Тюменку наказали за убийство щенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над учительницей физкультуры. Челябинск, суд над наркоторговкой, женщина преступник
В суде женщина признала свою вину Фото:

В Тюмени суд приговорил женщину, убившую собаку на глазах у свидетелей, к 320 часам обязательных работ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Вынесен приговор в отношении 31-летней жительницы Тюмени. Она признана виновной в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Подсудимая признала вину. Ей назначено 320 часов обязательных работ», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. По вменяемой статье женщина могла получить до трех лет лишения свободы.

Преступление произошло 7 марта. Женщина поссорилась со своим сожителем и решила убить его щенка. Преступление она совершила при свидетелях. Они попытались спасти животное, но безуспешно.

Ранее URA.RU писало о блогере, который забил лопатой собаку из приюта. Мужчина объяснил, почему был вынужден это сделать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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