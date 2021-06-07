07 июня 2021
06 июня 2021
05 июня 2021
04 июня 2021

Несколько человек стали жертвами пожаров в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, пожарные, чс
За прошедшие сутки в Тюменской области произошло 15 пожаров Фото:

В Тюменской области при пожарах погибли два пожилых человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Там уточнили, что трагические случаи с возгоранием домов произошли в Тобольске и селе Суерка Упоровского района.

«Вчера в Тобольске в 22:48 поступило сообщение о том, что горит одноэтажный деревянный дом. В результате пожара был поврежден как сам дом, так и пристрой к нему. Погиб один человек. Личность его установлена, это мужчина 1947 года рождения. Причины возникновения пожара устанавливается», — сообщили агентству в управлении МЧС по Тюменской области.

Там добавили, что в ночь с 7 на 8 июня в результате пожара еще один человек погиб в селе Суерка Упоровского района. Там сгорел жилой двухэтажный дом. «Погиб мужчина 1931 года рождения. Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что при пожаре в поселке Боровском Тюменской области погибли семь человек. Как выяснилось позже, все они были постояльцами частного дома престарелых. Его хозяйка была арестована.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...