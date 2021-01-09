Силовики задержали владелицу сгоревшего пансионата под Тюменью. Инсайд

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Владелица дома престарелых, в котором сгорело 7 человек, задержана Фото: Сергей Малышев, URA.RU

Владелица сгоревшего дома престарелых в Тюменской области задержана. Об этом URA.RU рассказали собственные источники.

По данным источников URA.RU, сейчас с женщиной работают следователи. О задержании владелицы дома пишет и Life со ссылкой на своих инсайдеров. «Ольга оказалась единственной, кто был зарегистрирован по этому адресу. В момент пожара женщина находилась внутри. Она и еще двое пенсионеров выжили», — сообщает издание.

Получить оперативный комментарий в МВД и Следственном комитете URA.RU не удалось. Там не ответили на звонки.

Семь человек погибли сегодня днем при пожаре в частном доме в поселке Боровском Тюменской области. Впоследствии появилась информация, что здание было оборудовано под пансионат для престарелых.

Фотография URA.RU
Фотография URA.RU
Фотография URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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