Владелица дома престарелых, в котором сгорело 7 человек, задержана Фото: Сергей Малышев, URA.RU
Владелица сгоревшего дома престарелых в Тюменской области задержана. Об этом URA.RU рассказали собственные источники.
По данным источников URA.RU, сейчас с женщиной работают следователи. О задержании владелицы дома пишет и Life со ссылкой на своих инсайдеров. «Ольга оказалась единственной, кто был зарегистрирован по этому адресу. В момент пожара женщина находилась внутри. Она и еще двое пенсионеров выжили», — сообщает издание.
Получить оперативный комментарий в МВД и Следственном комитете URA.RU не удалось. Там не ответили на звонки.