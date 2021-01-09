Семь человек погибли при пожаре в частном доме в поселке Боровском Тюменской области. Губернатор Александр Моор уже пообещал разобраться в причинах ЧП.
«После тушения пожара в доме и постройках в поселке Боровском были обнаружены тела семи человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщили в следственном управлении СКР по Тюменской области.
«Вызов поступил в 17.04, бригада скорой помощи прибыла на место в течение 20 минут. На данный момент дежурство еще продолжается — за оказанием медицинской помощи обращений не было», — рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области информацию пока никак не комментируют. «В ближайшее время будет официальный комментарий», — сообщила URA.RU врио начальника пресс-службы управления МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.
Губернатор Тюменской области Александр Моор взял расследование инцидента под личный контроль. «Мы установим виновных. Они ответят по закону. Но это не вернет погибших», — написал он у себя в аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
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