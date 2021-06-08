На дорогах Кургана ввели новые ограничения

На дорогах Кургана ввели предельные нагрузки на оси машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ограничения для автомобилей с тяжелым грузом ввела мэрия Кургана на дорогах города. Постановление администрации с установленными предельными нагрузками на оси транспортных средств опубликовано на сайте муниципалитета. Ранее подобные ограничения ввели на некоторых дорогах межрегионального и межмуниципального значения на территории Курганской области.

«Запретить движение грузовых транспортных средств, перевозящих делимый груз, по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Кургана, имеющим облегченный и переходный тип дорожной одежды, с превышением установленных предельно-допустимых нагрузок на оси транспортного средства», — говорится в документе. Отмечается, что решение принято «с целью сохранности автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения».

Для автомобильных дорог категории V (с шириной проезжей части 4,5 метра) введено ограничение нагрузки в 6 тонн на ось. Для дорог категорий IB (от четырех до шести полос шириной 3,75 м), II (две полосы шириной 3,75 м), III (две полосы шириной 3,5 м), IV (две полосы шириной три метра) — 10 тонн на ось. Управлению дорожного хозяйства поручено установить соответствующие запрещающие знаки в срок до 1 июля.

Ранее председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов заявлял, что власти региона готовят разъяснения для руководства муниципалитетов, как взыскивать деньги за разрушение дорог автомобилями с перегрузом. Сумма ущерба будет через суд предъявляться собственнику машины, сообщало URA.RU.