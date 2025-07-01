Свердловскую медсестру, спасавшую искалеченных бойцов на СВО, уволили

02 июля 2025 в 08:53 Размер текста - 17 +

Ирина спасала бойцов на фронте Фото предоставлено героиней публикации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Медсестра-анестезиолог из Екатеринбурга Ирина Рыжкова прошла путь от работы в городской больнице до службы на передовой в зоне специальной военной операции. На фронте она спасала жизни не только бойцов, но и мирных жителей. За проявленное мужество и профессионализм Ирина была удостоена высоких государственных наград. После увольнения со службы по достижении предельного возраста она вернулась к работе в родную больницу. История женщины, ставшей ветераном СВО — в материале URA.RU. Путь в профессию Ирина Рыжкова начала свою медицинскую карьеру в Екатеринбурге в 1996 году, сразу после окончания колледжа. Первые профессиональные навыки она приобрела в отделении челюстно-лицевой хирургии городской больницы №23, а с 1998 года стала неотъемлемой частью коллектива больницы №40. Там она прошла путь от работы в реанимации до должности медсестры-анестезиолога в родильном доме, где трудится и сегодня. Решение идти на фронт В октябре 2022 года жизнь Ирины приняла резкий и необратимый оборот, когда она решила отправиться в зону СВО. Этот шаг был продиктован глубокой личной мотивацией: она ехала вслед за близким другом. Решение это стало настоящим шоком для ее окружения. «Коллеги до последнего не верили, думали, что я шучу, ведь я по жизни юморист», — вспоминает Ирина. Ирина ушла на фронт в 2022 году Фото предоставлено героиней публикации Однако за этим решением стояла не шутка, а глубокая личная драма — друг, к которому она так стремилась, погиб, так и не дождавшись ее приезда. Эта весть обрушилась на Ирину, став жесточайшим ударом. Гибель друга стала для женщины той самой точкой невозврата. С того момента ее пребывание в зоне СВО перестало быть лишь следованием за кем-то — оно стало ее личной борьбой, данью памяти и вызовом судьбе. Связь с родными Война со своей жестокостью отрывает людей друг от друга, разрывая привычные связи и оставляя зияющие раны в душах. История Ирины и ее дочери — яркое тому подтверждение. Для них первый телефонный звонок, состоявшийся спустя долгие два-три месяца мучительного ожидания, стал настоящим эмоциональным потрясением. Когда, наконец, раздался столь желанный голос матери, девочка не смогла сдержать нахлынувших чувств. «Мама, а почему ты так долго не звонила?!» — сквозь рыдания вырывалось из трубки. Ирина, услышав отчаянный крик своего ребенка, сама не смогла совладать со слезами. Для обеих этот разговор стал моментом надежды и радости, несмотря на расстояния и опасности. Бойцы с большим уважением и трепетом относились к Ирине Фото предоставлено героиней публикации Работа на передовой Служба за ленточкой — это не просто дежурство, а круглосуточная готовность к немедленному отклику на любой вызов, где каждая минута на счету. Как вспоминает Ирина, там нет понятия «выходных» или «нерабочего времени»: «Мы дежурили сутками, выезжали на позиции, встречали раненых прямо с передовой». Раненых бойцов доставляли разными способами: иногда их подвозил попутный транспорт, порой же в самых критических ситуациях их буквально выносили на руках, преодолевая опасные участки. Каждый такой случай требовал от медицинского персонала мгновенной реакции, высочайшего профессионализма и полной самоотдачи, ибо от их действий зависела жизнь и здоровье бойца. Драгоценные минуты и благодарность солдат Некоторых солдат Ирина уже встретила в родном Екатеринбурге Фото предоставлено героиней публикации История спасения бойца с позывным «Мося» навсегда осталась в памяти Ирины как один из самых ярких и запомнившихся моментов ее работы. Прибыв на место, медики столкнулись с ужасающей картиной: рука «Моси» буквально болталась, что предвещало крайне тяжелое ранение и почти не оставляло надежды на сохранение конечности. Действуя с невероятной скоростью и слаженностью, команда Ирины оказала первую помощь всего за 4-5 минут — время, казавшееся немыслимым в такой критической ситуации. Несмотря на первоначальные опасения, что спасти руку не удастся, благодаря профессионализму и самоотверженности медиков не только жизнь бойца была спасена, но и его рука была сохранена. Позже, уже на гражданке, Ирина встретила «Мосю» — живого, здорового и работающего человека, что стало для нее лучшим подтверждением ценности их тяжелого и опасного труда. «Такие моменты дают глубокое чувство удовлетворения и осмысленности, показывая, что каждая минута борьбы за жизнь имеет колоссальное значение», — поделилась Рыжкова. Помощь жителям деревень Помимо непосредственной помощи военным, Ирина и ее коллеги расширяли свою благородную миссию, оказывая крайне необходимую медицинскую поддержку местным жителям. В условиях отсутствия доступных больниц и достаточного количества врачей они брали на себя ответственность за лечение разнообразных недугов — от гипертонии до обычных простуд. «До больниц далеко, врачей нет, а люди нуждаются в помощи», — вспоминает медик. Рыжкова старалась создать домашнюю атмосферу для солдат Фото предоставлено героиней публикации Сложные моменты и личные испытания Воспоминания — груз тяжелый, почти неподъемный, для Ирины. Каждое лицо, каждый стон, каждый вздох облегчения спасенного человека соседствует в ее памяти с молчанием тех, кого спасти не удалось. Этот дихотомический опыт — радость и горе — переплетаются в ее душе, оставляя глубокие незаживающие шрамы. И она знает эту грань не понаслышке, ведь ей самой не раз приходилось балансировать на тонкой линии между жизнью и смертью, сталкиваясь с опасностью лицом к лицу. Однажды во время эвакуации очередного раненого она и сама получила тяжелую травму, став на какое-то время пациентом, а не спасителем. «Парнишку везли под обстрелом, я поскользнулась, чуть не вылетела за борт. Боль от перелома руки была очень сильной», — рассказала Ирина. Помощь оказали уже свои — коллеги по госпиталю, благодаря которым она смогла восстановиться и вернуться к своему нелегкому делу. С некоторыми бойцами Ирина до сих поддерживает связь Фото предоставлено героиней публикации Звания и награды За время службы Ирина прошла впечатляющий путь: от санинструктора штурмовой бригады в звании рядового до ефрейтора второго танкового батальона. Ее исключительное мужество и профессионализм, проявленные в ходе выполнения служебных обязанностей в самых сложных условиях, были отмечены высокими государственными наградами. В ее активе — медали «Доблесть» II степени, «За храбрость» II степени, а также «Участник СВО», что является ярким свидетельством ее отваги, самоотверженности и преданности своему долгу. Прощание со службой 4 сентября 2024 года Ирина Рыжкова была уволена по предельному возрасту. Но для нее служба не закончилась — опыт, мужество и сострадание остались с ней навсегда. «Главная награда — видеть спасенные жизни и слышать слова благодарности. Ради этого стоит жить и работать», — уверена Ирина. URA.RU благодарит екатеринбургский филиал фонда «Защитники Отечества» за предоставленную возможность познакомиться с героиней материала. Особую признательность редакция выражает Ирине Рыжковой за спасение жизней участников специальной военной операции. Ее профессионализм и преданность своему делу вызывают глубокое уважение и восхищение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медсестра-анестезиолог из Екатеринбурга Ирина Рыжкова прошла путь от работы в городской больнице до службы на передовой в зоне специальной военной операции. На фронте она спасала жизни не только бойцов, но и мирных жителей. За проявленное мужество и профессионализм Ирина была удостоена высоких государственных наград. После увольнения со службы по достижении предельного возраста она вернулась к работе в родную больницу. История женщины, ставшей ветераном СВО — в материале URA.RU. Путь в профессию Ирина Рыжкова начала свою медицинскую карьеру в Екатеринбурге в 1996 году, сразу после окончания колледжа. Первые профессиональные навыки она приобрела в отделении челюстно-лицевой хирургии городской больницы №23, а с 1998 года стала неотъемлемой частью коллектива больницы №40. Там она прошла путь от работы в реанимации до должности медсестры-анестезиолога в родильном доме, где трудится и сегодня. Решение идти на фронт В октябре 2022 года жизнь Ирины приняла резкий и необратимый оборот, когда она решила отправиться в зону СВО. Этот шаг был продиктован глубокой личной мотивацией: она ехала вслед за близким другом. Решение это стало настоящим шоком для ее окружения. «Коллеги до последнего не верили, думали, что я шучу, ведь я по жизни юморист», — вспоминает Ирина. Однако за этим решением стояла не шутка, а глубокая личная драма — друг, к которому она так стремилась, погиб, так и не дождавшись ее приезда. Эта весть обрушилась на Ирину, став жесточайшим ударом. Гибель друга стала для женщины той самой точкой невозврата. С того момента ее пребывание в зоне СВО перестало быть лишь следованием за кем-то — оно стало ее личной борьбой, данью памяти и вызовом судьбе. Связь с родными Война со своей жестокостью отрывает людей друг от друга, разрывая привычные связи и оставляя зияющие раны в душах. История Ирины и ее дочери — яркое тому подтверждение. Для них первый телефонный звонок, состоявшийся спустя долгие два-три месяца мучительного ожидания, стал настоящим эмоциональным потрясением. Когда, наконец, раздался столь желанный голос матери, девочка не смогла сдержать нахлынувших чувств. «Мама, а почему ты так долго не звонила?!» — сквозь рыдания вырывалось из трубки. Ирина, услышав отчаянный крик своего ребенка, сама не смогла совладать со слезами. Для обеих этот разговор стал моментом надежды и радости, несмотря на расстояния и опасности. Работа на передовой Служба за ленточкой — это не просто дежурство, а круглосуточная готовность к немедленному отклику на любой вызов, где каждая минута на счету. Как вспоминает Ирина, там нет понятия «выходных» или «нерабочего времени»: «Мы дежурили сутками, выезжали на позиции, встречали раненых прямо с передовой». Раненых бойцов доставляли разными способами: иногда их подвозил попутный транспорт, порой же в самых критических ситуациях их буквально выносили на руках, преодолевая опасные участки. Каждый такой случай требовал от медицинского персонала мгновенной реакции, высочайшего профессионализма и полной самоотдачи, ибо от их действий зависела жизнь и здоровье бойца. Драгоценные минуты и благодарность солдат История спасения бойца с позывным «Мося» навсегда осталась в памяти Ирины как один из самых ярких и запомнившихся моментов ее работы. Прибыв на место, медики столкнулись с ужасающей картиной: рука «Моси» буквально болталась, что предвещало крайне тяжелое ранение и почти не оставляло надежды на сохранение конечности. Действуя с невероятной скоростью и слаженностью, команда Ирины оказала первую помощь всего за 4-5 минут — время, казавшееся немыслимым в такой критической ситуации. Несмотря на первоначальные опасения, что спасти руку не удастся, благодаря профессионализму и самоотверженности медиков не только жизнь бойца была спасена, но и его рука была сохранена. Позже, уже на гражданке, Ирина встретила «Мосю» — живого, здорового и работающего человека, что стало для нее лучшим подтверждением ценности их тяжелого и опасного труда. «Такие моменты дают глубокое чувство удовлетворения и осмысленности, показывая, что каждая минута борьбы за жизнь имеет колоссальное значение», — поделилась Рыжкова. Помощь жителям деревень Помимо непосредственной помощи военным, Ирина и ее коллеги расширяли свою благородную миссию, оказывая крайне необходимую медицинскую поддержку местным жителям. В условиях отсутствия доступных больниц и достаточного количества врачей они брали на себя ответственность за лечение разнообразных недугов — от гипертонии до обычных простуд. «До больниц далеко, врачей нет, а люди нуждаются в помощи», — вспоминает медик. Сложные моменты и личные испытания Воспоминания — груз тяжелый, почти неподъемный, для Ирины. Каждое лицо, каждый стон, каждый вздох облегчения спасенного человека соседствует в ее памяти с молчанием тех, кого спасти не удалось. Этот дихотомический опыт — радость и горе — переплетаются в ее душе, оставляя глубокие незаживающие шрамы. И она знает эту грань не понаслышке, ведь ей самой не раз приходилось балансировать на тонкой линии между жизнью и смертью, сталкиваясь с опасностью лицом к лицу. Однажды во время эвакуации очередного раненого она и сама получила тяжелую травму, став на какое-то время пациентом, а не спасителем. «Парнишку везли под обстрелом, я поскользнулась, чуть не вылетела за борт. Боль от перелома руки была очень сильной», — рассказала Ирина. Помощь оказали уже свои — коллеги по госпиталю, благодаря которым она смогла восстановиться и вернуться к своему нелегкому делу. Звания и награды За время службы Ирина прошла впечатляющий путь: от санинструктора штурмовой бригады в звании рядового до ефрейтора второго танкового батальона. Ее исключительное мужество и профессионализм, проявленные в ходе выполнения служебных обязанностей в самых сложных условиях, были отмечены высокими государственными наградами. В ее активе — медали «Доблесть» II степени, «За храбрость» II степени, а также «Участник СВО», что является ярким свидетельством ее отваги, самоотверженности и преданности своему долгу. Прощание со службой 4 сентября 2024 года Ирина Рыжкова была уволена по предельному возрасту. Но для нее служба не закончилась — опыт, мужество и сострадание остались с ней навсегда. «Главная награда — видеть спасенные жизни и слышать слова благодарности. Ради этого стоит жить и работать», — уверена Ирина. URA.RU благодарит екатеринбургский филиал фонда «Защитники Отечества» за предоставленную возможность познакомиться с героиней материала. Особую признательность редакция выражает Ирине Рыжковой за спасение жизней участников специальной военной операции. Ее профессионализм и преданность своему делу вызывают глубокое уважение и восхищение.