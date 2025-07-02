02 июля 2025

Курганцы заметили лису, которая грустно смотрит на дорогу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лиса вышла к людям
Лиса вышла к людям Фото:

Недалеко от Шадринска в Курганской области автолюбители увидели лису, которая вышла к дороге. Животное с грустным видом наблюдало за автомобилем. Об этом рассказал очевидец.

«Лиса выбегает к дороге в трех километрах от города», — сообщается в telegram-канале «Шадринск». К сообщению прикреплено видео, где любопытная лиса грустно смотрит, как человек из легковушки снимает ее на телефон.

В канале отмечается, что не стоит подкармливать диких животных. Подходить к ним также опасно, поскольку лисы могут быть носителями бешенства, указано в посте. 

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Недалеко от Шадринска в Курганской области автолюбители увидели лису, которая вышла к дороге. Животное с грустным видом наблюдало за автомобилем. Об этом рассказал очевидец. «Лиса выбегает к дороге в трех километрах от города», — сообщается в telegram-канале «Шадринск». К сообщению прикреплено видео, где любопытная лиса грустно смотрит, как человек из легковушки снимает ее на телефон. В канале отмечается, что не стоит подкармливать диких животных. Подходить к ним также опасно, поскольку лисы могут быть носителями бешенства, указано в посте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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