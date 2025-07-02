Лиса вышла к людям
Недалеко от Шадринска в Курганской области автолюбители увидели лису, которая вышла к дороге. Животное с грустным видом наблюдало за автомобилем. Об этом рассказал очевидец.
«Лиса выбегает к дороге в трех километрах от города», — сообщается в telegram-канале «Шадринск». К сообщению прикреплено видео, где любопытная лиса грустно смотрит, как человек из легковушки снимает ее на телефон.
В канале отмечается, что не стоит подкармливать диких животных. Подходить к ним также опасно, поскольку лисы могут быть носителями бешенства, указано в посте.
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