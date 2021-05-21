21 мая 2021
20 мая 2021

На курганских дорогах ввели новое ограничение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Дороги. Курган, фура, весы, трасса, автомобильный транспорт, грузовые перевозки, дальнобой
На региональных дорогах установлены предельные нагрузки на оси машин Фото:

На дорогах регионального и межмуниципального значения Курганской области ограничат движение автомобилей с тяжелым грузом. Приказом регионального департамента строительства установлены предельные нагрузки на оси транспортных средств. В течение месяца на трассах должны появиться соответствующие знаки.

«Запретить движение грузовых транспортных средств, перевозящих делимый груз, по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Курганской области, имеющим облегченный и переходный тип дорожной одежды, с превышением установленных предельно допустимых нагрузок на оси транспортного средства», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации региона. Отмечается, что такое решение принято «с целью сохранности автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения».

Предельные нагрузки для дорог III и IV категорий (двухполосные дороги шириной 7 и 6 метров соответственно) составят 10 тонн на ось, для дорог V категории (с шириной проезжей части 4,5 метра) — 6 тонн на ось. «Курганавтодор» должен установить соответствующие запрещающие знаки в срок до 1 июля. «Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования и действует постоянно», — указано в документе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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