На курганских дорогах ввели новое ограничение

На региональных дорогах установлены предельные нагрузки на оси машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На дорогах регионального и межмуниципального значения Курганской области ограничат движение автомобилей с тяжелым грузом. Приказом регионального департамента строительства установлены предельные нагрузки на оси транспортных средств. В течение месяца на трассах должны появиться соответствующие знаки.

«Запретить движение грузовых транспортных средств, перевозящих делимый груз, по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Курганской области, имеющим облегченный и переходный тип дорожной одежды, с превышением установленных предельно допустимых нагрузок на оси транспортного средства», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации региона. Отмечается, что такое решение принято «с целью сохранности автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения».

Предельные нагрузки для дорог III и IV категорий (двухполосные дороги шириной 7 и 6 метров соответственно) составят 10 тонн на ось, для дорог V категории (с шириной проезжей части 4,5 метра) — 6 тонн на ось. «Курганавтодор» должен установить соответствующие запрещающие знаки в срок до 1 июля. «Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования и действует постоянно», — указано в документе.