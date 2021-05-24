Курганские власти подадут в суд на владельцев перегруженных машин

Деньги, полученные с собственников машин с перегрузом направят на ремонт дорог Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Курганской области готовят разъяснения для руководства муниципалитетов, как взыскивать деньги за разрушение дорог автомобилями с перегрузом. Об этом председатель регионального парламента Дмитрий Фролов заявил на заседании облумы после выступления директора областного департамента строительства Ирины Саблуковой, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас департамент готовит и отправит в районы, муниципалитеты, пояснительную записку. Если Ространснадзор или ГИБДД на определенном участке дороги задержали транспортное средство с перегрузом, то собственник дороги по формуле может высчитать ущерб», — рассказал Фролов. Сумма ущерба будет через суд предъявляться собственнику машины.

По мнению спикера облдумы, такая работа будет дисциплинировать перевозчиков. «Второй положительный момент — эти деньги, взысканные с собственников транспортных средств, пойдут в дорожный фонд», — добавил он.

Спикер отметил, что уже есть прецедент, когда собственник дороги подал в суд за подобное нарушение. Это произошло в городе Петухово на недавно отремонтированной дороге: «Заехал тяжеловес, раздавил дорогу, сотрудники ГИБДД его оформили. Балансодержатель подал исковое заявление на возмещение ущерба с собственника транспортного средства». Еще одна похожая ситуация произошла в мае в Шумихе.

Саблукова на заседании облдумы докладывала о планах по ремонту дорог, а также сообщила о мерах по борьбе с перегрузом. По ее словам, сейчас вносятся изменения в региональные нормативные документы, уже введен ряд новых мер. Это, в частности, ограничения по весу с 20 мая по 31 августа при дневных температурах свыше 32 градусов, а также запрет на перевозку делимого груза (например, сыпучих материалов) с превышением допустимых нагрузок на одну из осей машины.