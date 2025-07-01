01 июля 2025

На Тюмень надвигается град с грозой

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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При грозе порывы ветра достигнут 16-21 м/с
При грозе порывы ветра достигнут 16-21 м/с Фото:

В Тюмени 3 июля ожидается сильный дождь, гроза и град. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. 

«Местами сильные дожди, в отдельных районах гроза, возможен град. При грозе порывы ветра 16-21 м/с. Температура воздуха днем +25 градусов, вечером +23», — указано в сообщении.

По данным метеосервиса Gismeteo, дождь начнется в районе 14:00. В пятницу, 4 июля также ожидается гроза и ливень.

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В Тюмени 3 июля ожидается сильный дождь, гроза и град. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.  «Местами сильные дожди, в отдельных районах гроза, возможен град. При грозе порывы ветра 16-21 м/с. Температура воздуха днем +25 градусов, вечером +23», — указано в сообщении. По данным метеосервиса Gismeteo, дождь начнется в районе 14:00. В пятницу, 4 июля также ожидается гроза и ливень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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