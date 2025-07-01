На Тюмень надвигается град с грозой

При грозе порывы ветра достигнут 16-21 м/с
В Тюмени 3 июля ожидается сильный дождь, гроза и град. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«Местами сильные дожди, в отдельных районах гроза, возможен град. При грозе порывы ветра 16-21 м/с. Температура воздуха днем +25 градусов, вечером +23», — указано в сообщении.
По данным метеосервиса Gismeteo, дождь начнется в районе 14:00. В пятницу, 4 июля также ожидается гроза и ливень.
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