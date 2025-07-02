Дело владелицы тюменской фирмы, укравшей миллионы на ремонте школ в Кургане, направили в суд

В Кургане отправили в суд дело женщины, тратившей бюджетные деньги на отпуск
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина обвиняется в хищении более 34 миллионов рублей из бюджета курганских округов
Женщина обвиняется в хищении более 34 миллионов рублей из бюджета курганских округов Фото:

В Кургане завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей владелицы строительной компании ООО «Сибстройтранс» и направили его в суд. Женщина обвиняется в хищении более 34 миллионов рублей, выделенных на капитальный ремонт школ в Макушинском и Белозерском муниципальных округах, а также в легализации этих средств. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Курганской области, а также прокуратуре региона.

По версии следствия, в 2022–2023 годах обвиняемая, занимая должность генерального директора компании, заключила муниципальные контракты на проведение ремонтных работ в четырех школах. «Часть денежных средств, полученных в качестве аванса по муниципальным контрактам, обвиняемая обналичила и израсходовала на погашение личных кредитных обязательств, строительство собственного дома в городе Тюмени, длительный отдых за границей, а также иные цели, не связанные с выполнением обязательств по контрактам», — уточнили в следственном управлении. 

Оперативное сопровождение дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Курганской области. Фигурантка была задержана по подозрению в мошенничестве и на время следствия помещена под стражу. В качестве обеспечительной меры на ее имущество — автомобили и коттедж — наложен арест. 

Прокуратура по Курганской области в своем канале также отмечает, что получив от администраций муниципалитетов денежные средства, она не выполнила обязательства в полном объеме. Женщина присвоила более 34 миллионов рублей. Уголовное дело по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) направлено в Белозерский районный суд для рассмотрения по существу.

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В Кургане завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей владелицы строительной компании ООО «Сибстройтранс» и направили его в суд. Женщина обвиняется в хищении более 34 миллионов рублей, выделенных на капитальный ремонт школ в Макушинском и Белозерском муниципальных округах, а также в легализации этих средств. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Курганской области, а также прокуратуре региона. По версии следствия, в 2022–2023 годах обвиняемая, занимая должность генерального директора компании, заключила муниципальные контракты на проведение ремонтных работ в четырех школах. «Часть денежных средств, полученных в качестве аванса по муниципальным контрактам, обвиняемая обналичила и израсходовала на погашение личных кредитных обязательств, строительство собственного дома в городе Тюмени, длительный отдых за границей, а также иные цели, не связанные с выполнением обязательств по контрактам», — уточнили в следственном управлении.  Оперативное сопровождение дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Курганской области. Фигурантка была задержана по подозрению в мошенничестве и на время следствия помещена под стражу. В качестве обеспечительной меры на ее имущество — автомобили и коттедж — наложен арест.  Прокуратура по Курганской области в своем канале также отмечает, что получив от администраций муниципалитетов денежные средства, она не выполнила обязательства в полном объеме. Женщина присвоила более 34 миллионов рублей. Уголовное дело по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) направлено в Белозерский районный суд для рассмотрения по существу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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