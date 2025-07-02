Ссора РФ и Азербайджана скажется на кошельках россиян

Аналитик Кнобель: цены на овощи поднимутся из-за конфликта РФ и Азербайджана
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Азербайджанские помидоры могут подорожать к концу 2025 года
Азербайджанские помидоры могут подорожать к концу 2025 года Фото:

Потери России от возможного прекращения экономических связей с Азербайджаном будут незначительными с макроэкономической точки зрения, однако отдельные отрасли и южные регионы могут столкнуться с трудностями. Об этом сообщил директор Института международной экономики и финансов РАНХиГС Яков Кнобель. Последствия почувствуют и российские потребители, так как страна может потерять ведущего поставщика свежих томатов и хурмы в зимний период.

«Азербайджан — ведущий поставщик свежих томатов и хурмы в зимний период. Без него цены на эти продукты поднимутся, особенно в конце года. Турция и Иран смогут частично компенсировать объемы, но не всегда по тем же ценам и с той же стабильностью», — рассказал эксперт газете «Ведомости».

По его словам, Азербайджан занимает всего 0,6% во внешней торговле России, поэтому для экономики страны в целом это несущественно. Однако, как отметил Кнобель, исчезновение азербайджанского рынка может создать сложности для поставщиков топлива, металла, зерна и техники.

Особенно это затронет южные регионы РФ, где Азербайджан был одним из основных и удобных покупателей благодаря минимальным логистическим затратам. Кроме того, Россия может потерять партнера в транспортном коридоре «Север — Юг», что снизит эффективность транзитных перевозок и рентабельность инвестиций в инфраструктуру на юге страны.

Отношения между Россией и Азербайджаном начали ухудшаться после задержаний уроженцев республики в Екатеринбурге. После этого россияне восемь россиян были арестованы в Баку. Подробнее про обострение отношений между РФ и Азербайджаном — в материале URA.RU.

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Потери России от возможного прекращения экономических связей с Азербайджаном будут незначительными с макроэкономической точки зрения, однако отдельные отрасли и южные регионы могут столкнуться с трудностями. Об этом сообщил директор Института международной экономики и финансов РАНХиГС Яков Кнобель. Последствия почувствуют и российские потребители, так как страна может потерять ведущего поставщика свежих томатов и хурмы в зимний период. «Азербайджан — ведущий поставщик свежих томатов и хурмы в зимний период. Без него цены на эти продукты поднимутся, особенно в конце года. Турция и Иран смогут частично компенсировать объемы, но не всегда по тем же ценам и с той же стабильностью», — рассказал эксперт газете «Ведомости». По его словам, Азербайджан занимает всего 0,6% во внешней торговле России, поэтому для экономики страны в целом это несущественно. Однако, как отметил Кнобель, исчезновение азербайджанского рынка может создать сложности для поставщиков топлива, металла, зерна и техники. Особенно это затронет южные регионы РФ, где Азербайджан был одним из основных и удобных покупателей благодаря минимальным логистическим затратам. Кроме того, Россия может потерять партнера в транспортном коридоре «Север — Юг», что снизит эффективность транзитных перевозок и рентабельность инвестиций в инфраструктуру на юге страны. Отношения между Россией и Азербайджаном начали ухудшаться после задержаний уроженцев республики в Екатеринбурге. После этого россияне восемь россиян были арестованы в Баку. Подробнее про обострение отношений между РФ и Азербайджаном — в материале URA.RU.
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