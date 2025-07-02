В Петухово впервые выпустили энергетиков-целевиков для Кургана и Тюмени

В Петуховском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства состоялся первый выпуск энергетиков-целевиков, которые совсем скоро приступят к работе на энергопредприятиях в Курганской и Тюменской областях. В образовательном учреждении начали готовить специалистов энергетической отрасли с 2023 года по инициативе СУЭНКО. Данный шаг поддержал губернатор региона Вадимом Шумков. О событии рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
«Только при трехстороннем партнерстве государства, отраслевых компаний и профильных образовательных учреждений возможно формирование пула потенциальных работников на долгосрочную перспективу. И поэтому нельзя было допустить закрытия базы для подготовки специалистов среднего звена электросетевого комплекса Зауралья. Получилось создать все условия для подготовки будущих профессионалов под задачи электросетевого комплекса двух областей, а в дальнейшем, быть может, и соседних регионов», — отметил генеральный директор энергокомпании Данил Анучин. Компания активно участвовала не только в обучении студентов, но и в модернизации образовательной площадки. За несколько лет в техникуме прошли ремонты аудиторий, столовой, общежития.
«На примере Курганской области мы доказали, что даже в небольшом населенном пункте можно создать центр подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для устойчивого развития энергокомплекса России», — добавил директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров. Он отметил, что в техникуме будущие специалисты с первых дней обучения погружаются в профессию.
«Ни разу не пожалел о своем решении остаться в родном крае. Здесь созданы все условия для моего становления. Теперь мой черед внести свой вклад в развитие электроэнергетики. Жду новых задач в Куртамышском РЭС Западных электрических сетей», — сказал один из будущих энергетиков Иван Печерских.
В Петуховском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства продолжат обучать будущих энергетиков. Там уточнили, что набор целевых групп продлится до середины августа, они рассчитаны на 60 мест.
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