Чем известен экс-чиновник Герштанский, которого судили за квартиры для курганских сирот

Курганский горсуд приговорил экс-директора департамента имущественных и земельных отношений Михаила Герштанского к условному сроку за превышение полномочий. Чем известен бывший чиновник, которого судили за нарушения при закупке квартир для сирот, вспоминал корреспондент URA.RU.
Назначение на должность в правительстве
Герштанский стал исполняющим обязанности директора департамента в правительстве Курганской области в октябре 2016 года. До назначения он работал в правовом управлении. Летом 2019 года Герштанский уволился и перешел на работу в гордуму Кургана.
Проблемная приватизация
В 2017 году Герштанскому поручили провести приватизацию государственного унитарного предприятия «Лен Зауралья» и акций 22 предприятий. Ожидалось, что продажа принесет бюджету до 8 млрд рублей. Среди объектов приватизации — дорожные предприятия и организации, занимающиеся техконтролем и качеством дорожных работ. Не все задачи были выполнены. Это могло стать одной из причин ухода Герштанского с должности директора департамента.
Жилье для детей-сирот
Герштанскому пришлось плотно заниматься проблемой жилья для сирот. Экс-чиновник заявлял, что в Курганской области невозможно обеспечить жильем детей-сирот через вторичный рынок. Было принято решение строить новые дома в 2017-2018 годах. Бюджет на обеспечение жильем сирот составил более 603 млн рублей, из которых 81,5 млн рублей предоставил федеральный бюджет.
Памятники архитектуры в аренду за 10 рублей
При Герштанском курганские объекты культурного наследия, находящиеся в плохом состоянии, предложили отдавать в аренду по льготной символической стоимости — 10 рублей в год. Власти так надеялись привлечь инвестиции для их реставрации и сохранения.
Бесплатные земельные участки для льготных категорий
Герштанскому высказывались претензии по поводу выделения бесплатных земельных участков льготным категориям граждан. Чиновник заявлял, что земли для всех не хватало и обещал усилить работу в этом направлении.
Скандалы и судебные разбирательства
В 2022 году уголовное дело в отношении Герштанского поступило в городской суд Кургана. Он обвинялся в незаконных закупочных процедурах жилья для детей-сирот по завышенной стоимости в Сафакулево. Суд признал вину Герштанского и приговорил его к условному сроку. Также он должен будет возместить 11 млн ущерба.
Спустя полтора года после первого обвинения новое уголовное дело поступило в суд. Схожие нарушения нашли при закупке некачественного жилья для сирот в городах Катайск и Щучье.
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