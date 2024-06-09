09 июня 2024

Чем известен экс-чиновник Герштанский, которого судили за квартиры для курганских сирот

В Кургане суд обязал экс-чиновника Герштанского возместить 11 млн рублей ущерба
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Герштанского обязали возместить 11 млн рублей ущерба
Герштанского обязали возместить 11 млн рублей ущерба Фото:

Курганский горсуд приговорил экс-директора департамента имущественных и земельных отношений Михаила Герштанского к условному сроку за превышение полномочий. Чем известен бывший чиновник, которого судили за нарушения при закупке квартир для сирот, вспоминал корреспондент URA.RU.

Назначение на должность в правительстве

Герштанский стал исполняющим обязанности директора департамента в правительстве Курганской области в октябре 2016 года. До назначения он работал в правовом управлении. Летом 2019 года Герштанский уволился и перешел на работу в гордуму Кургана.

Проблемная приватизация

В 2017 году Герштанскому поручили провести приватизацию государственного унитарного предприятия «Лен Зауралья» и акций 22 предприятий. Ожидалось, что продажа принесет бюджету до 8 млрд рублей. Среди объектов приватизации — дорожные предприятия и организации, занимающиеся техконтролем и качеством дорожных работ. Не все задачи были выполнены. Это могло стать одной из причин ухода Герштанского с должности директора департамента.

Жилье для детей-сирот

Герштанскому пришлось плотно заниматься проблемой жилья для сирот. Экс-чиновник заявлял, что в Курганской области невозможно обеспечить жильем детей-сирот через вторичный рынок. Было принято решение строить новые дома в 2017-2018 годах. Бюджет на обеспечение жильем сирот составил более 603 млн рублей, из которых 81,5 млн рублей предоставил федеральный бюджет.

Памятники архитектуры в аренду за 10 рублей

При Герштанском курганские объекты культурного наследия, находящиеся в плохом состоянии, предложили отдавать в аренду по льготной символической стоимости — 10 рублей в год. Власти так надеялись привлечь инвестиции для их реставрации и сохранения.

Бесплатные земельные участки для льготных категорий

Герштанскому высказывались претензии по поводу выделения бесплатных земельных участков льготным категориям граждан. Чиновник заявлял, что земли для всех не хватало и обещал усилить работу в этом направлении.

Скандалы и судебные разбирательства

В 2022 году уголовное дело в отношении Герштанского поступило в городской суд Кургана. Он обвинялся в незаконных закупочных процедурах жилья для детей-сирот по завышенной стоимости в Сафакулево. Суд признал вину Герштанского и приговорил его к условному сроку. Также он должен будет возместить 11 млн ущерба.

Спустя полтора года после первого обвинения новое уголовное дело поступило в суд. Схожие нарушения нашли при закупке некачественного жилья для сирот в городах Катайск и Щучье.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский горсуд приговорил экс-директора департамента имущественных и земельных отношений Михаила Герштанского к условному сроку за превышение полномочий. Чем известен бывший чиновник, которого судили за нарушения при закупке квартир для сирот, вспоминал корреспондент URA.RU. Герштанский стал исполняющим обязанности директора департамента в правительстве Курганской области в октябре 2016 года. До назначения он работал в правовом управлении. Летом 2019 года Герштанский уволился и перешел на работу в гордуму Кургана. В 2017 году Герштанскому поручили провести приватизацию государственного унитарного предприятия «Лен Зауралья» и акций 22 предприятий. Ожидалось, что продажа принесет бюджету до 8 млрд рублей. Среди объектов приватизации — дорожные предприятия и организации, занимающиеся техконтролем и качеством дорожных работ. Не все задачи были выполнены. Это могло стать одной из причин ухода Герштанского с должности директора департамента. Герштанскому пришлось плотно заниматься проблемой жилья для сирот. Экс-чиновник заявлял, что в Курганской области невозможно обеспечить жильем детей-сирот через вторичный рынок. Было принято решение строить новые дома в 2017-2018 годах. Бюджет на обеспечение жильем сирот составил более 603 млн рублей, из которых 81,5 млн рублей предоставил федеральный бюджет. При Герштанском курганские объекты культурного наследия, находящиеся в плохом состоянии, предложили отдавать в аренду по льготной символической стоимости — 10 рублей в год. Власти так надеялись привлечь инвестиции для их реставрации и сохранения. Герштанскому высказывались претензии по поводу выделения бесплатных земельных участков льготным категориям граждан. Чиновник заявлял, что земли для всех не хватало и обещал усилить работу в этом направлении. В 2022 году уголовное дело в отношении Герштанского поступило в городской суд Кургана. Он обвинялся в незаконных закупочных процедурах жилья для детей-сирот по завышенной стоимости в Сафакулево. Суд признал вину Герштанского и приговорил его к условному сроку. Также он должен будет возместить 11 млн ущерба. Спустя полтора года после первого обвинения новое уголовное дело поступило в суд. Схожие нарушения нашли при закупке некачественного жилья для сирот в городах Катайск и Щучье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...