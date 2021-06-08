В Госдуме назвали срок введения регулярных выплат для россиян

Власти смогут ввести безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей лишь в 2023 году. Для этого стране потребуется 18 триллионов. Об этом заявил член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия»).
Ранее сообщалось, что до конца весенней сессии депутаты фракции «Справедливая Россия» внесут в Госдуму законопроект о выплате безусловного базового дохода для малоимущих граждан. Также о гарантированном доходе заявил на ПМЭФ глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он подчеркнул, что этот выплаты будут минимальными, чтобы на них можно было бы полноценно существовать.
«Нужно определить, потянет ли бюджет. Конечно, в перспективе это надо делать. Это правильное решение», — передают слова Сафралиева «Известия».
В верхней палате поддержали идею. Зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов заявил, что дополнительные средства можно привлечь увеличением налогов для компаний, использующих природные ресурсы. Он уверен, что рано или поздно всем россиянам начнут платить деньги. «Это может произойти в любой момент: всё зависит от политической воли», — уточнил политик. Однако заслуженный экономист РФ Владимир Гришин поспорил с утверждением. Он уверен: 18 триллионов — неподъемная сумма для бюджета.
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