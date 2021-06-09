Власти РФ недовольны уровнем учителей

Рособрандзор оценил компетенции учителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около половины учителей не дотягивают до базового уровня подготовки и только 40% педагогов хорошо подготовлены. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Есть серьезные проблемы в методической и предметной подготовке у достаточно большого процента учителей. Как показывают результаты исследования, чуть более 40% учителей у нас достаточно хорошо подготовлены, к ним вопросов нет. Примерно половина учителей немного не дотягивает до базового уровня подготовки», — цитирует Музаева сайт Рособрнадзора. По его словам, ведомство оценивало компетенции школьных учителей в течение трех лет. Оценку прошли учителя-предметники почти по всем дисциплинам и педагоги начальных классов.

Музаев считает, что необходимо уделять больше внимания учителям, у которых слабый уровень подготовки. «Именно на них необходимо направить самое пристальное наше внимание — это поле деятельности для региональных институтов развития образования, институтов повышения квалификации и всех вузов, которые выпускают педагогов», — заявил глава Рособрнадзора.

Ранее в Минпросвещения заявили, что нужно автоматизировать проверку домашних заданий в школах. В ведомстве считают, что учителя не должны тратить время на заполнение отчетов и проверку домашних заданий. Об этом пишет Nation News.