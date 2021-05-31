В РФ хотят автоматизировать проверку домашнего задания в школах

Учителей хотят освободить от бумажной работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Система школьного образования России должна быть частично автоматизирована. Педагоги не должны тратить время на заполнение отчетов и проверку домашних заданий. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Необходимо освобождать педагогов от рутинной работы с бумагами, используя автоматическую генерацию отчетов по каждому ученику, классу, школы, а также автоматическую проверку домашнего задания», — цитирует «Национальная служба новостей» Кравцова. Министр отметил, что цифровая среда обучения позволит создать индивидуальный путь обучения каждого ученика.

Ранее министр просвещения сообщил, что новый школьный год начнется в стандартном очном формате без «дистанционки». Кравцов подчеркнул, что это будет зависеть от эпидемической ситуации в стране, передает телеканал 360.