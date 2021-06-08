Бастрыкин занялся скандалом с тюменкой, отобравшей деньги у детей

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил под контроль скандал с Анастасией Сергеевой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль проведение проверки в отношении жительницы Тюменской области Анастасией Сергеевой, которая построила дом на деньги опекаемых ей детей-инвалидов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклады о ходе доследственной проверки, поставив ее ход на контроль в центральном аппарате СК», — сообщили в пресс-службе СКР. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области заявили, что Сергеева не имела права распоряжаться деньгами опекаемых ею детей: «Согласно информации управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района женщиной разрешения органа опеки и попечительства на распоряжение денежными средствами получено не было».

Там также добавили, что 7 июня она была отстранена от исполнения обязанностей опекуна в отношении четырех подопечных. А в мае еще над одним. «Прокуратура Тюменской области поручила прокуратуре Тюменского района провести проверку исполнения законодательства об опеке и попечительстве и принять необходимые меры реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что скандал с Сергеевой и опекаемыми ей детьми-инвалидами обсуждался в эфире программы «Мужское/Женское» на «Первом канале». На строительство дома она потратила 4,4 миллиона рублей.